وشملت الأنشطة اختيار وشراء المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية والشخصية، وتسلم كسوة العيد، ونقل عدة مرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات لبعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، والاستجابة لإزالة مخلفات حريق اندلع في أحد المنازل بالبلدة وترميمه، وتأمين المحروقات، وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المشمولة بالكفالة.
كانت هذه تفاصيل خبر رعاية اجتماعية لـ24 عائلة سورية بالبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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