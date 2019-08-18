رعاية اجتماعية لـ24 عائلة سورية بالبقاع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ عدة أنشطة، ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس، بمحافظة البقاع اللبنانية، لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوعيين الماضيين.

وشملت الأنشطة اختيار وشراء المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية والشخصية، وتسلم كسوة العيد، ونقل عدة مرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات لبعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، والاستجابة لإزالة مخلفات حريق اندلع في أحد المنازل بالبلدة وترميمه، وتأمين المحروقات، وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المشمولة بالكفالة.