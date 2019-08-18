فساد الدوحة تفضحه باكستان بصفقة الغاز المشبوهة

لم تتوقف التحقيقات التي تفضح تدخلات قطر ومؤسساتها المالية، فبعد أقل من أسبوعين على تورط بنك الريان وكبرى شركات الألبان في تمويل الإرهاب، نشرت مجلة «آنتي كورابشن داي جست» الدولية المتخصصة في قضايا الفساد أمس خبراً عن اعتقال وزير سابق للمالية في باكستان بشأن صفقة غاز مع قطر، وذلك بعد تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد، حول الصفقة التي تمت مع قطر في عام 2015 لمدة 15 عاماً.

اعتقال وزير المالية الباكستاني

وذكرت المجلة الدولية أن سلطات إسلام أباد اعتقلت وزير المالية الباكستاني السابق مفتاح إسماعيل عقب تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد في البلاد بشأن عقد استيراد الغاز الطبيعي المسال بمليارات الدولارات مع قطر.

رشوة قطر للوزير

وكان إسماعيل مستشاراً لرئيس الوزراء السابق نواز شريف في عام 2017، وتم تعيينه لاحقاً وزيراً للمالية لمدة شهر ومع هذا تمكنت قطر من رشوته لتوقيع صفقة بدون مناقصة، وهو يعتبر أحد المساعدين المقربين لشهيد خاقان عباسي، نائب رئيس حزب رابطة مسلمي باكستان جناح نواز، ورئيس الوزراء السابق الذي أتم صفقة بقيمة 16 مليار دولار مع قطر خلال فترة توليه منصب وزير البترول.

قضية الغاز الطبيعي

واحتجز المكتب الوطني للمساءلة «NAB» عباسي بشأن قضية الغاز الطبيعي المسال، التي يقول المكتب إنها تسببت في خسارة ملياري دولار لخزانة باكستان. وقال حيدر وحيد المحامي الذي يمثل إسماعيل لـ»عرب نيوز» بعد رفض كفالة موكله قبل الاعتقال «موكلي بريء لأنه لا يوجد دليل على وجود فساد أو اختلاس في صفقة الغاز الطبيعي المسال ضده»، وقال «هذه معركة قانونية طويلة الآن».

تعهد بتقديم الإجابات

وكان شهيد خاقان عباسي رئيس الوزراء الباكستاني السابق تعهد بتقديم «الإجابات» للمحققين في صفقة مشبوهة مع قطر.

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وأصدرت محكمة المحاسبة الوطنية في باكستان قراراً بتمديد فترة الحبس الاحتياطي لعباسي، ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز، حتى 29 أغسطس الجاري على ذمة التحقيق في قضية صفقة قطرية مشبوهة، دبرها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

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