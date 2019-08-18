الأردن يحتج على الانتهاكات في الأقصى

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، في بيان أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان وأبلغته "رسالة حازمة" مطالبة بوقف "الانتهاكات" في المسجد الأقصى.

وبحسب البيان، "استدعت وزارة الخارجية، ظهر أمس، السفير الإسرائيلي في عمان أمير ويسبرود لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى".