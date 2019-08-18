الجيش السوري يدخل خان شيخون وسط معارك عنيفة

دخلت قوات النظام السوري مساء الأحد، مدينة خان شيخون في جنوب إدلب، وبدأت بالتقدم فيها وسط معارك عنيفة مستمرة مع الفصائل المقاتلة، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "إنها المرة الأولى التي تدخل فيها قوات النظام مدينة خان شيخون منذ فقدان السيطرة عليها في العام 2014"، مشيراً إلى أنها "دخلتها من الجهة الشمالية الغربية وسيطرت على مبان عدة".

وتحاول قوات النظام منذ أيام التقدم باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، التي يمّر فيها طريق استراتيجي سريع يربط حلب بدمشق، ويقول محللون إن قوات النظام ترغب باستكمال سيطرتها عليه.

ويشكل الطريق شرياناً حيوياً يربط بين أبرز المدن تحت سيطرة قوات النظام من حلب شمالاً، مروراً بحماة وحمص وسطاً ثم دمشق، وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وأسفرت معارك خان شيخون أمس السبت، عن 26 قتيلاً من الفصائل المسلحة فضلاً عن 11 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد.