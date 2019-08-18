بإسناد من "التحالف".. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي صعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، من تحرير مناطق جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد، في وقت أحبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي، لموقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، إن "قوات الجيش حررت قرى قماحل، والقحلة، وزماحل، آل معيض، والجبل الأسود، في مديرية باقم".

ولفت إلى أن "مدفعية الجيش الوطني، دمّرت تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات"، مؤكداً أن "المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها".

كما انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي، في محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم الجيش.

إلى ذلك، أحبطت قوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

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وحاولت عناصر من الميليشيات، صباح اليوم، التسلل باتجاه مواقع الجيش في مديرية حيس، وأجبرت قوات الجيش عناصر الميليشيات على التراجع والفرار، وكبدتها خسائر بشرية في صفوفها.

في السياق، قصفت مليشيا الحوثي المتمردة، مواقع الجيش شمالي مديرية التحيتا، جنوبي المحافظة.

وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف مواقع الجيش في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية الرامية إلى إحلال السلام.

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