بريطانيا تسقط جنسيتها عن "الإرهابي جاك"

أسقطت الحكومة البريطانية الجنسية عن الإرهابي جاك لتس (24 عاماً) المعروف بـ "جاك الإرهابي" الذي التحق بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا عام 2014، وفق ما ذكرت صحيفة "مايل أون صنداي" الأحد.

وكتبت الصحيفة أنّ الإرهابي الذي كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، "تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة الكندية".

وكان هذا الإجراء واحداً من آخر الإجراءات التي اتخذتها حكومة تيريزا ماي التي خلفها بوريس جونسون في رئاسة الوزراء في 24 يوليو.

ولم يؤكد وزير الداخلية البريطاني الأمر لدى سؤاله من قبل "فرانس برس"، وقال إنّه "لا يعلّق على حالات فردية".

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غير أنّ متحدثاً حكومياً أوضح أنّ "قرارات سحب الجنسية من شخص لديه جنسيتين، ترتكز على مشورة سياسيين ومحامين ووكالات استخباراتية، وأيضاً على كل المعلومات المتوافرة". وشرح أنّ هذا الأمر "وسيلة للتصدي للتهديد الإرهابي الذي يفرضه الأفراد الأكثر خطورة، وللحفاظ على أمن بلادنا".

وسارعت الحكومة الكندية إلى الإعراب عن "خيبة أملها" من القرار البريطاني. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الأمن العام الكندية الأحد: "تعرب كندا عن خيبة أملها من القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة من طرف واحد للتنصل من مسؤولياتها"، مضيفاً: "رغم خيبة الأمل التي نشعر بها من هذا القرار فلن نستخدم دبلوماسية الرد".

وأوضحت الصحيفة أن ليتس هو واحد من بين أكثر من 120 شخصاً جردوا من الجنسية البريطانية منذ عام 2016.