- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ستيفن باركلي وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "البريكست" البريطاني، الأحد، إنه وقع قرارا لا رجعة فيه بإلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون المجتمعات الأوروبية والتي جعلت بريطانيا عضوا في المنظمة التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن توقيع هذا القرار مسألة إجرائية تنص عليها قوانين سبق العمل بها فإن باركلي قال في بيان "هذه إشارة واضحة لشعب هذه البلاد إلى أنه لا رجوع عن البريكست".
وأضاف باركلي، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": "هذه لحظة فارقة في استعادة السيطرة على قوانيننا، وتبرز أننا سنترك الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
ونشر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أيضا على "تويتر" صورة من القرار الذي وقعه باركلي وقال: "توقيع هذه الوثيقة يعني أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج".
وسيسري إلغاء قانون المجتمعات الأوروبية عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي خطوة تاريخية في مجال إعادة السلطات التشريعية من بروكسل إلى المملكة المتحدة.
وسبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكّد مراراً عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق.
ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا توقع وثيقة إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.