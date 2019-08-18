جرائم شقيق تميم ومثلث الشر في ليبيا.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة: موقع فرنسي ينتقد تغافل الأمن الأمريكي عن جرائم شقيق أمير قطر، وتحقيق أممي في انتهاكات "مثلث الشر" بليبيا، والحريري بواشنطن.. دعم لحكومة لبنان وحزم ضد حزب الله، و"العسكري السوداني" يتسلم ترشيحات "الحرية والتغيير" للمجلس السيادي، وترحيل قسري ومواجهة المتطرفين.. خياران للسوريين بتركيا: أحلاهما مر".



أما في الاقتصاد فتطالعون: تايم لاين.. بريق الذهب يطفئ وهج الدولار في عيون روسيا، و7.9 مليون برميل يوميا.. الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والرئيس اللبناني يتعهد برعاية الإصلاحات الاقتصادية والمالية.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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