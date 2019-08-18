ترامب يريد شراء جرينلاند.. والدنمارك: ليست للبيع

قال لاري كودلو أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تنظر في شراء جزيرة جرينلاند، على الرغم من أن تلك الجزيرة هي أراض دنماركية.

وقال كودلو، لشبكة فوكس نيوز، اليوم الأحد: "أقول فقط إن الرئيس دونالد ترامب، لديه خبرة في الاستثمار العقاري، ويرغب في شراء جرينلاند".

وأضاف: "الدنمارك تمتلك جرينلاند، والدنمارك حليف"، وذلك قبل أن يشير إلى أن تلك الأراضي في موقع "استراتيجي" ولديها موارد طبيعية مثل المعادن.

وتابع: "إنها قصة مثيرة للاهتمام، وتتطور، نحن ننظر إلى ذلك ولا نعلم".

بدورها، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتى فريدريكسن إن "جرينلاند ليست للبيع"، وذلك لدى وصولها إلى الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقالت فريدريكسن ردا على ما تردد عن اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء تلك الجزيرة: "جرينلاند ليست دنماركية، بل تخص جرينلاند".

وأضافت: "إنها مناقشة سخيفة، و رئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن، قد أشار بشكل واضح إلى أن الجزيرة ليست للبيع، والأمر انتهى الآن".

وتابعت: "من ناحية أخرى، هناك بالفعل الكثير من الأمور الأخرى التي نود مناقشتها مع الرئيس الأمريكي".

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرت، الجمعة، تقريرا أكدت فيه أن الرئيس دونالد ترامب "عبّر عن اهتمامه" بشراء جزيرة "جرينلاند" الجليدية الشاسعة من الدنمارك.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي طلب من مساعديه استكشاف إمكانية هذا الأمر، والتمس رأي مستشار البيت الأبيض، لكن استفساراته جاءت "بدرجات متفاوتة من الجدية".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه رغم السخرية التي أثارتها فكرة شراء واشنطن للجزيرة، فإنها ليست بأكملها ضربا من الخيال؛ إذ كان لها سابقة؛ ففي عام 1946 حاول الرئيس الأمريكي هاري ترومان شراء الجزيرة من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار، لكن الطلب قوبل بالرفض.





وكانت هناك أيضا محاولات سابقة أكثر نجاحا يعود تاريخها لعام 1917، عندما استحوذت الولايات المتحدة على جزر الهند الغربية الدنماركية، التي أصبح اسمها لاحقا جزر العذراء الأمريكية.

وتمتلك الولايات المتحدة بالفعل قاعدة جوية كبيرة في جرينلاند بالشمال الغربي للجزيرة، يوجد بها 600 جندي، وهي مهمة بنظام الرادار العالمي للبلاد.

ورغم أن الرئيس الأمريكي سيتوجه في أول زيارة رسمية إلى الدنمارك الشهر المقبل، لا يعتقد أن تكون جزيرة جرينلاند على أجندة النقاش.

وأشارت صحيفة "وول ستريت" إلى أن الرئيس الأمريكي أثار الأمر خلال مأدبة عشاء العام الماضي، تحدث فيها عن سماعه بشأن أن الدنمارك ترى دعمها المالي للأراضي ذات الحكم الذاتي عبئا.



