بوريس جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، على أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، وسط تسريبات لوثائق حكومية رسمت سيناريوهات صعبة لمستقبل البلاد بعد البريكست.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في تغريدة على حسابه في تويتر: ” سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر”، وهو الموعد نفسه الذي أعلنه في وقت سابق الوزير المكلف بملف البريكست ستيفن باركلي.

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وقال جونسون في تغريدته: “يعني توقيع هذه الوثيقة (وثيقة الخروج) أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا بمجرد خروجنا من الاتحاد الأوروبي”.

ويأتي تصريح جونسون في وقت أصدرت الحكومة البريطانية، الأحد، أول تعليق على وثائق مسربة تحت اسم “المطرقة الصفراء” تحدثت عن مواجهة بريطانيا كارثة كبرى.

وقال مايكل غوف، الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، “نحن لا نعلق على التسريبات، لكن تلك الوثائق، ليست إلا واحدة من أسوأ السيناريوهات التي قد نواجهها، لذلك نضع الخطط اللازمة لمواجهتها من الآن”.