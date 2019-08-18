السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت أمس، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تلتقي برئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بالعاصمة الألمانية برلين الأربعاء المقبل. وأكد زايبرت أن الحكومة الاتحادية تأسف على قرار البريطانيين بمغادرة الاتحاد الأوروبي، واستدرك قائلا «ولكن علينا إدراك الحقائق». وأضاف أن الحكومة الاتحادية أوضحت في هذا السياق دائما أن حدوث خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع إبرام اتفاقية يكون أفضل من خروج دون إبرام اتفاقية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون لأحد مصلحة في ذلك.



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كانت هذه تفاصيل خبر لقاء مرتقب بين ميركل وجونسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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