البيت الأبيض يخطط لإلغاء المساعدات الخارجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
تتقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في غضون أيام بخطة لإلغاء بعض مدفوعات المساعدات الخارجية التي صرح بها الكونجرس، مما أدى إلى نزاع مع نواب المجلس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وأكد مسؤول بارز في الإدارة أن ما يسمى بحزمة المساعدات الملغاة الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل، وكشف أن بعض التمويلات الذي تم إلغاؤها تماما كانت مخصصة لمشاريع، مثل تركيب ألواح طاقة شمسية في منطقة البحر الكاريبي، وتوفير أماكن آمنة في أيرلندا للأشخاص المنزعجين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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