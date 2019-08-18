دول العالم ترحب بالاتفاق الانتقالي في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أنهالت تهاني دول العالم على السودان في أعقاب التوقيع على وثيقة السلطة المدنية الانتقالية، بعث الأمين العام للأمم المتحدة بتهانيه الحارة إلى الشعب السوداني بعد المحادثات التي قادها السودانيون بأنفسهم.

وأعرب غوتيريش عن إشادته بالدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا في التوسط بين الأطراف السودانية، وقال المسؤول الأممي الأرفع: إنه يتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها.

كما جدد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال في سعيها إلى تحقيق تطلعات شعب السودان طويلة الأمد في الديمقراطية والسلام.

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من ناحية أخرى أكد الأمين العام على أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان ووضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع، وقال الأمين العام: إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء الدوليين ومساعدة السودان في مساعيه نحو تحقيق ذلك.

ورحب بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بإبرام الاتفاق الانتقالي في السودان، وقال إن الاتحاد الأوروبي حضر في الخرطوم حفل اختتام الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في السودان، مشيرا إلى أنه كتعبير عن الدعم السياسي القوي، وقع عدد من الشركاء الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقية الانتقالية كشهود.

وأوضح أن إبرام هذا الاتفاق هو نتيجة مفاوضات طويلة بين جميع الأطراف، بمشاركة قوية من الاتحاد الأفريقي والوساطة الإثيوبية، وتمثل علامة فارقة مهمة للسودان في طريقه نحو السلام والديمقراطية والازدهار.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى الدخول في مناقشات مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بشأن أولوياتها السياسية والاجتماعية الاقتصادية، وعلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.