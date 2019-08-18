رصاص الغدر الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس، انتشال جثامين ثلاثة قتلى فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته استهدفت أمس الأول عددا من الفلسطينيين على أطراف شمال قطاع غزة لدى محاولتهم التسلل إلى السياج الفاصل مع إسرائيل.

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وقال الجيش، في بيان للناطق باسمه أفيخاي أدرعي، إن القوات «رصدت عددا من المشتبه فيهم، وهم مسلحون، بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة»، وإن «مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار»، دون تفاصيل إضافية بشأن مصير المستهدفين.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت أمس الأول غارات على قطاع غزة في توتر مستمر لليوم الثاني بعد أسابيع من الهدوء.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الغارات استهدفت أراضي زراعية ومواقع رصد حدودية تابعة لحركة «حماس» في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى أضرار مادية من دون إصابات.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية ليلة السبت غارات مماثلة على قطاع غزة دون إصابات بعد إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل اعترضتها منظومة القبة الحديدية، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤولياتها عن إطلاق القذائف.