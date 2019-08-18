داعش تحول زفافا أفغانيا إلى مجزرة لـ245 قتيلا ومصابا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما حول تنظيم داعش الإرهابي حفل زفاف في كابول إلى مجزرة جماعية، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى مقتل وإصابة 245 شخصا، وجدد المصدر موقف السعودية الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وكشف تنظيم داعش عن هوية منفذ الهجوم الذي استهدف حفل زفاف غرب العاصمة الأفغانية كابول، الليلة الماضية مشيرا إلى أنه يدعى «أبوعاصم الباكستاني»، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن الانفجار وقع حوالي الساعة العاشرة و40 دقيقة مساء أمس الأول داخل فندق «شهر دبي» بالحي السادس بالمدينة، وتابع أن مهاجما انتحاريا فجر عبواته الناسفة بين نزلاء حفل زفاف.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا صادرا عن «ولاية خراسان» ذكرت فيه أنه تم استهداف المكان بتفجيرين أحدهما انتحاري، وأضاف البيان أن المهاجم تمكن من الوصول لتجمع كبير من «الرافضة» حيث فجر سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر الأمن للمكان تم تفجير سيارة مفخخة مركونة، وزعم البيان أن الهجوم المزدوج أسفر عن مقتل وإصابة 400 من الشيعة وقوات الأمن.

يشار إلى أن ولاية خراسان هي فرع تابع لتنظيم داعش، وتتخذ من أراضي باكستان وأفغانستان مكانا لنشاطها.

ويعد التفجر هو الأكثر دموية في المدينة حتى الآن هذا العام، على طريق دار الأمان، حيث تضاء الشوارع حاليا خلال الليل بالأضواء الملونة استعدادا للاحتفال بالذكرى المئة لاستقلال أفغانستان.

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وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه «يشعر بالحزن العميق جراء نبأ الهجوم الانتحاري» ، في حين أن الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله أدان «بشدة» الهجوم «البغيض وغير الإنساني».

وبثت قناة «تولونيوز» الإخبارية المحلية صورة لأقارب يحفرون مقابر لأربعة عشر شخصا من أفراد عائلة واحدة قتلوا جراء التفجير، ونفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، تورط الجماعة في التفجير عبر تطبيق التراسل الفوري «واتس اب» كما أدان هذا العمل.

ضحايا المجزرة:

63 قتيلا

182 مصابا

245 قتيلا ومصابا وفقا للبيان الحكومي الرسمي

400 قتيل ومصاب وفقا لبيان من داعش