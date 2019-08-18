علق السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد على زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الاخيرة إلى واشنطن، مشيراً إلى أنه "مثلما هو معروف أن الحريري كان في زيارة عائلية في واشنطن وعندها طالب بترتيب مواعيد مع الادارة الاميركية وجرت الاتصالات مع الادارة والتي عندما علمت بزيارته جرت رغبة بالاجتماع معه لأن الاجتماعات عادة توضح الكثير من الامور ومن الممكن أنه لدى الادارة الاميركية رغبة في الاستيضاح عن الوضع في لبنان".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح شديد أن "زيارة الحريري جرت من دون التنسيق مع السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة الاميركية وخلال تسلمي هذا المنصب لم تجر أي زيارة للمسوؤلين اللبنانيين إلى أميركا من دون التنسيق مع السفارة ولم أرض بذلك أبدا ولكن هذا الوضع في لبنان وقد تجري زيارات فجأة"، مشيراً إلى أنه "يجب على السفارة اللبنانية في العاصمة أن تحضر الزيارات الرسمية".
ولفت إلى أن "تركيز الولايات المتحدة الاميركية الحالي هو على "حزب الله" ضمن صراعهم مع ايران وأدرجوا "حزب الله" على لائحة الارهاب ووضعوا عقوبات على بيئة "حزب الله" وأخيرا على مسؤولين في الحزب ونواب له في المجلس وهذا تركيزهم في الوقت الحاضر وبزيارة الحريري إلى واشنطن أعتقد أنه تم الفصل بين الدولة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والعقوبات على "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر شديد: الحريري نجح بفصل العقوبات الاميركية على "حزب الله" عن الدولة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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