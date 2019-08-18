الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية: البلد قام بقفزة نوعية في مجال السياحة

أكد الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية ​​جان بيروتي​ أن "البلد قام بقفزة نوعية في مجال السياحة وإذا كان هناك مشاكل في ​مطار بيروت الدولي​ فهذا أمر طبيعي لان المشاكل تحدث في كل مطارات ​العالم​"، مشيراً إلى "إننا نشوه بلدنا بيدنا وهناك ناس وراء هذا التشويه وأتمنى على وزير السياحة ​أفيديس كيدانيان​ أن يأخذ صفة الادعاء الشخصي ضد من يشوه صورة ​لبنان​".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بيروتي إلى أن "80 في المئة من المسابح دون الـ10 و15 ألف ليرة وإذا أراد أن يضع أحد المسابح تسعيرته الخاصة بعد أخذ موافقة ​وزارة السياحة​ فهذا لانه يقدم أمور مختلفة عن غيره وأمور مميزة"، لافتاً إلى أن "السفر باتtrend وموضة في العالم واللبناني صرف مليوني ونصف ليرة في ​تركيا​ وقبرض و​اليونان​ ويخرج 125 "شارتر" كل أسبوع من مطار بيروت الدولي".