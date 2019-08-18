الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية: البلد قام بقفزة نوعية في مجال السياحة

أكد الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أن "البلد قام بقفزة نوعية في مجال السياحة وإذا كان هناك مشاكل في مطار بيروت الدولي فهذا أمر طبيعي لان المشاكل تحدث في كل مطارات العالم"، مشيراً إلى "إننا نشوه بلدنا بيدنا وهناك ناس وراء هذا التشويه وأتمنى على وزير السياحة أفيديس كيدانيان أن يأخذ صفة الادعاء الشخصي ضد من يشوه صورة لبنان".
وفي حديث تلفزيوني، أشار بيروتي إلى أن "80 في المئة من المسابح دون الـ10 و15 ألف ليرة وإذا أراد أن يضع أحد المسابح تسعيرته الخاصة بعد أخذ موافقة وزارة السياحة فهذا لانه يقدم أمور مختلفة عن غيره وأمور مميزة"، لافتاً إلى أن "السفر باتtrend وموضة في العالم واللبناني صرف مليوني ونصف ليرة في تركيا وقبرض واليونان ويخرج 125 "شارتر" كل أسبوع من مطار بيروت الدولي".
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