رئيس وزراء بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "بلاده ستغادر ​الاتحاد الأوروبي​ في 31 تشرين الأول المقبل"، مشيرا إلى "أنها ستكون خطوة تاريخية".

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