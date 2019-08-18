العثماني وأسرته في طنجة لحضور زفاف ابنه على نجلة رجل أعمال

علم “اليوم24” من مصادر خاصة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حل، اليوم الأحد، رفقة أسرته بمدينة طنجة من أجل حضور حفل زفاف ابنه نجم الدين العثماني، على الآنسة عفراء الطاطاري ابنة مالك شركة للنسيج سابق من أصل سوري.

وحسب مصادر الموقع فإن ابن العثماني الذي عاد قبل أيام من تركيا، حل رفقة والده ووالدته وبعض الأفراد المقربين، من أجل حضور مراسيم حفل الزفاف الذي سيقام اليوم بقاعة “كاليفورنيا”، وسيذهب نجله بعد ذلك رفقة عقيلته إلى فندق هيلتون بمنطقة مالاباطا.

وأضافت المعطيات ذاتها أن العائلتين اكتفيتا بدعوة المقربين، إذ ستقام مراسيم الزفاف في أجواء بسيطة، فيما سجل غياب أعضاء حزب العدالة والتنمية.