سانشيز يقترب من كبير الدوري الإيطالي

أيمن عنبر – صحفي متدرب

إقترب اللاعب التشيلي “أليكسيس سانشيز”، جناح مانشستر يونايتد، من الإنضمام إلى صفوف الإنتر ميلان الإيطالي، هذا الصيف، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إمكانية الشراء مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل، بعد إخراج المدرب النرويجي “أولي جونار سولشاير” سانشيز من حساباته ،و عدم مشاركته في أي مباريات الفريق بشكل أساسي منذ حوالي منتصف الموسم الماضي.

وحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية ، فإن اللاعب التشيلي قد تواجد في مدينة ميلانو، في الأيام الماضية، وعقد اجتماعًا مع مسؤولي الأفاعي، لمناقشة احتمالية انتقاله للإنتر بداية من الموسم الجديد ، كما وافق سانشيز على تخفيض راتبه للإتقال إلى صفوف الإنتر، لا سيما أنه يتقاضى راتبًا ضخمًا مع الشياطين الحمر، تصل قيمته إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويتوقف الأمر الآن على إعطاء اليونايتد إشارة الضوء الأخضر لرحيل سانشيز و البدء في تجربة إحترافية جديدة .