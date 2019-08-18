تسود في المجتمع المغربي، معتقدات وخرفات تناقلتها الأجيال ويؤمن بها كثيرون رغم عدم وجود أي تفسير منطقي لها.
نسرد لكم في الفيديو التالي 5 من المعتقدات غير المنطقية السائدة في الثقافة المغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر معتقدات سائدة بين المغاربة.. لا منطق لها لكن الكل “يخافها”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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