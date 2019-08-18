معتقدات سائدة بين المغاربة.. لا منطق لها لكن الكل “يخافها”-فيديو

تسود في المجتمع المغربي، معتقدات وخرفات تناقلتها الأجيال ويؤمن بها كثيرون رغم عدم وجود أي تفسير منطقي لها.

نسرد لكم في الفيديو التالي 5 من المعتقدات غير المنطقية السائدة في الثقافة المغربية.