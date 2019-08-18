رسميا.. داكوستا والأحمدي ضمن أجانب الاتحاد بكأس محمد السادس -صورة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيمثلون الفريق في كأس الأندية العربية، والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن لوائح المسابقة تمنح الحق لكل فريق في تسجيل خمسة لاعبين أجانب.

وضمت قائمة الاتحاد، التي نشرها الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثنائي المغربي مروان داكوستا، وكريم الأحمدي، بالإضافة لكارلوس فيلانوفا، ورومارينهو، وغروهي، وبيرجوفيتش.

ويأتي تواجد داكوستا والأحمدي في البطولة العربية، بعدما تم استبعادهما من لائحة الاتحاد المشاركة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

Advertisements

ويستهل اتحاد جدة مشاركته في كأس محمد السادس، من دور 32، حيث يستقبل في مباراة الذهاب، الثلاثاء القادم على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، بجدة، نادي العهد اللبناني.