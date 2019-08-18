حملة الاعتقالات متواصلة.. «كوكايين» شاطئ سيدي رحال يجر 18 شخصا إلى السجن

أحالت عناصر الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ، يوم أمس الجمعة، 8 أشخاص في حالة اعتقال أمام النيابةالعامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، بتهمة سرقة وحيازة مخدر الكوكايين، لينضاف المعتقلون إلى 10 أشخاصآخرين بينهم مقاول ومعلمو سباحة وقاصران، كان قد جرى اعتقالهم بعد الاشتباه في حيازتهم كميات من الكوكايينلفظتها أمواج شاطئ سيدي رحال يوم الأحد الماضي.

وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد قرر إيداع المتهمين السجن المحلي فيبرشيد، بعد الاستماع إليهم أثناء تقديمهم من لدن عناصر الدرك الملكي، التي اعتقلتهم في الأيام الموالية لعيدالأضحى، حيث وصل مجموع المعتقلين على ذمة القضية إلى 18 شخصا بينهم قاصران.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت المصادر بأن أمواج شاطئ سيدي رحال لفظت مجموعة من الرزم المعبأة بمخدرالكوكايين، يوم الأحد المنصرم، قرب دوار «الهواورة»، وهو الشاطئ الذي لا يعرف إقبالا كثيفا للمصطافين، حيث عمدأحد المواطنين إلى إبلاغ عناصر الدرك الملكي، ليجري تطويق المنطقة وخلق حالة استنفار، جرى خلالها إبلاغ القيادةالجهوية والإقليمية، كما جرى الإمداد بمساعدة قيادة الدرك الملكي بالسوالم، لتنطلق التحقيقات في الحادثبتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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وأفضت التحقيقات الأولية إلى اعتقال شخص بالمنطقة تبين أنه حاز رزما من الكوكايين، بالإضافة إلى 5 معلميسباحة كانوا يشتغلون بشواطئ المنطقة، فضلا عن مواطن يقطن بدوار الهواورة وقاصرين، لتنطلق عمليات الاعتقالإثر التأكد من التصرف غير القانوني في المخدرات، منذ يوم عرفة، ثم يوم عيد الأضحى، ليصل عدد الموقوفين إلى 10 أشخاص، جرى تقديمهم، يوم الأربعاء المنصرم، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد الذي أمر بوضعهم رهن الاعتقالالاحتياطي بالسجن المحلي برشيد بتهمة سرقة وحيازة المخدرات الصلبة.

وتواصلت حملة الاعتقالات في صفوف المواطنين الذين استحوذوا على كميات من المخدرات التي لفظتها أمواج بحرشاطئ سيدي رحال، لتشمل، في اليومين المواليين للعيد، 8 أشخاص آخرين على دفعتين؛ الأولى ضمت شخصين،في حين بلغ عدد الموقوفين في الدفعة الثانية 6 أشخاص، قبل تقديمهم يوم أمس الجمعة أمام المحكمة الابتدائيةببرشيد.

وتواصل مصالح الدرك الملكي المركزية التحقيق بشأن الكمية المهمة من مخدر الكوكايين التي لفظتها أمواج شاطئسيدي رحال، والتي تبين أنها مصفوفة بعناية واحترافية، ومزودة بأجهزة لتحديد المسارات، حيث تشير التحريات إلىأن الأمر يتعلق بواحدة من العمليات الخارجة عن القانون التي تجرى بين مافيات دولية لترويج المخدرات، وأن فشلعملية تبادل داخل البحر عجل بانكشاف أمرهم وفقدان كمية المخدرات الصلبة التي تقدر بملايين الدراهم، وهو ماجعل عناصر الدرك الملكي تتعامل مع الوضع بحيطة كبيرة، ما مكنها من توقيف 18 شخصا إلى حدود يوم الأربعاءالمنصرم، ولايزال البحث مستمرا حول إمكانية ضلوع أشخاص آخرين في سرقة الكوكايين الذي لفظته أمواج البحر،كما يجرى البحث أيضا للتعرف على مصدر كمية المخدرات، ووجهتها والمتورطين في العملية ككل.