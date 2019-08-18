تشيلسي يقع بفخ التعادل أمام ليستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق تشيلسي بفخ التعادل أمام نظيره ليستر سيتي بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف تشيلسي اللاعب ماسون مونت، وفي المقابل سجل هدف ليستر سيتي اللاعب وليفريد نديدي.

وبهذا التعادل رفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى نقطتين وهو يحتل المركز الثاني عشر، في حين حصد تشيلسي نقطته الأولى وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

أهدر بيدرو فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة الثالثة، عندما رفع الإسباني الآخر سيزار أزبيليكويتا كرة من الجهة اليمنى، هيأها جيرو بصدره إلى جناح برشلونة السابق الذي سدد بجوار القائم، لكن مونت عوض لتشيلسي في الدقيقة السابعة، عندما اقتنص الكرة من ويلفريد نديدي وسدد أرضية زاحفة على يمين الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

والتقط حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا تمريرة ريكاردو بيريرا قبل أن يصل إليها هداف ليستر سيتي جايمي فاردي في الدقيقة 17، واستقرت رأسية مونت بين يدي شمايكل بعد عرضية من بيدرو في الدقيقة 21.

Advertisements

وانقض ظهير تشيلسي إيمرسون بالمييري على كرة زميله بوليسيتش، ليضع الكرة أمام جيرو الذي غمزها بكعبه نحو المندفع نغولو كانتي ليبعد فوخس من أمامه الكرة قبل أن يسددها في اللحظة الأخيرة بالدقيقة 27.

وارتكب الحارس كيبا خطأ في التعامل مع الكرة لكنه تدارك الموقف وشتتها قبل أن يخطفها من أمامه فاردي في الدقيقة 31، ومرت ركلة حرة نفذها جيمس ماديسون من فوق الجميع بعدما فشل نديدي وكاجلار سيونكو في الوصول إليها في الدقيقة 38.

وضغط ليستر سيتي بغية إحراز التعادل مع بداية الشوط الثاني، دون تشكيل خطورة حقيقية، فأطلق فوخس صاروخا على العارضة، ثم بذل ماديسون مجهودا كبيرا لكن كرته السريعة من الناحية اليسرى مرت أمام الجميع في الدقيقة 58، وأجرى تشيلسي تبديله الأول بإشراك تامي أبراهام مكان جيرو.

وكادت عرضية فوخس المرتدة من ظهر أزبيليكويتا أن تخادع كيبا، لتخرج إلى ركنية جاء منها هدف التعادل في الدقيقة 67، عندما ضرب نديدي الكرة برأسه في الشباك.

وأجرى تشيلسي تبديلا مزدوجا أشرك من خلاله ويليان وماتيو كوفاسيتش، وتخلص ماديسون من ثلاثة مدافعين قبل أن يسدد فوق العارضة في الدقيقة 74، قبل أن يمرر اللاعب نفسه كرة بينية نحو فاردي الذي سدده مقوسة مرت بجانب القائم في الدقيقة 78.

وعمد ليستر سيتي إلى إشراك مارك ألبرايتون مكان أيوزي بيريز، لكن شيئا لم يتغير حتى الدقائق الأخيرة بعدما تصدى كيبا لتسديدة يوري تيليمانز السريعة في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.