جديدة المكر: وقفة احتجاجيّة تنديدا بمقتل أمينة فرحات ياسين

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - نُظِّمت مساء اليوم، الأحد، وقفة احتجاجية في مدخل بلدة المكر تنديدا بجريمة القتل التي راحت ضحيتها أمينة فرحات ياسين (39 عاما)، أمس السبت.
وشارك في الوقفة العشرات من أهالي جديدة المكر، رجالا ونساء، بينهم رئيس المجلس المحلي، سهيل ملحم، كما شاركت النائب، هبة يزبك، بالإضافة إلى ناشطات عن جمعيات نسوية مختلفة.
ورفع المحتجون لافتات عديدة منددة بجرائم القتل وتحديدا قتل النساء، وكُتب على بعض منها "قاتل المرأة جبان وسافل"، و"لنمنع الجريمة القادمة"، و"كفى لقتل النساء"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.
وفي سياق متصل، مددت محكمة الصلح في حيفا فترة اعتقال زوج الضحية للاشتباه بارتكابه جريمة القتل، وذلك لغاية يوم الإثنين المقبل.
يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 47، بينهم 8 نساء منذ مطلع العام الجاري، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
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