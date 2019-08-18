194 مرشحا في أول أيام التسجيل بـ"الوطني الاتحادي" الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 خلال اليوم الأول 194 مرشحا في جميع الإمارات بينهم 67 من الإناث و127 من الذكور وسط حضور كبير من المرشحات لمراكز التسجيل.

وبدأت اليوم على مستوى الإمارات عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي موزعة على 9 مراكز، وتستمر عملية التسجيل إلى يوم الخميس المقبل 22 أغسطس/آب الجاري.

واستقبلت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اليوم الأول طلبات الترشح ضمن الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا في مراكز التسجيل التي تتوزع على جميع الإمارات.

وبلغ عدد طلبات الترشح خلال اليوم الأول في إمارة أبوظبي 52 طلبا موزعين على أبوظبي والعين والظفرة من بينهم 20 امرأة.

وفي إمارة دبي 21 طلبا من بينهم 9 إناث وإمارة الشارقة 47 طلبا بينهم 15 من الإناث، وفي إمارة عجمان 7 طلبات.

أما في إمارة أم القيوين فبلغ عدد طلبات الترشح 13 طلبا من بينهم 6 إناث وإمارة رأس الخيمة 28 طلبا من بينهم 10 إناث وإمارة الفجيرة 26 طلبا من بينهم 7 إناث.





ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس في 25 أغسطس/آب الجاري على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشاد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات بسهولة الإجراءات المتبعة والجهوزية العالية للجان الإماراتية.

كما أثنى خلال الجولة التي قام بها على عدد من مراكز تسجيل المرشحين في إمارة دبي والشارقة وعجمان على الدور البارز الذي تقوم به الفرق المتخصصة في اللجنة الوطنية للانتخابات وفرق لجان الإمارات للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية من خلال الإعداد المميز للبرامج التوعوية والتثقيفية.

وأضاف أن نجاح الانتخابات هو تحدٍ كبير لنا جميعا وسنعبره بنجاح، مشددا على أهمية مشاركة أبناء الإمارات بالعملية الانتخابية سواء كان بالترشح أو تشجيع أصحاب الكفاءات على الترشح أو من خلال ممارسة عملية التصويت يوم الاقتراع لإيصال صوتهم الحقيقي ودعم المرشحين المناسبين لتبوء موقع المسؤولية.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد حددت في وقت سابق شروط الترشح للانتخابات المقبلة والوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح كما حددت اللجنة شروط الترشح من الموظفين العموميين والعسكريين وأعضاء السلطة القضائية.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري، يليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين التي تستمر ثلاثة أيام، وفي الأول من سبتمبر/أيلول المقبل تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.





وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في 3 سبتمبر/أيلول المقبل وفي يوم 4 سبتمبر/أيلول تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.

ومن جانبه، أعرب سيف علي القبيسي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال جولة تفقدية في اليوم الأول لعملية تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن سعادته بحجم الإقبال الكبير الذي شهدته عملية تسجيل المرشحين عن إمارة أبوظبي في مقارها الثلاث أبوظبي والعين والظفرة حيث شهد اليوم الأول لتسجيل المرشحين عن إمارة أبوظبي 52 مرشحا بينهم 20 من الإناث.

وأكد القبيسي أن إجراءات تسجيل المرشحين في لجنة إمارة أبوظبي تسير بانتظام وفقا للتعليمات الصادرة من اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن وقت التسجيل منذ وصول المرشح للاستقبال حتى اكتمال الإجراءات لم يتجاوز 5 دقائق وهو ما يشير إلى سير عملية تسجيل المرشحين بكل دقة وسهولة.

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وقال القبيسي إن لجنة إمارة أبوظبي حرصت منذ البداية على توفير أنظمة تقنية متطورة لتسهل من عملية التسجيل، بالإضافة لتخصيص كادر وظيفي مؤهل لتلبية متطلبات نجاح عملية تسجيل المرشحين.

ولفت إلى أن لجنة إمارة أبوظبي خصصت مكتبا لاستخراج شهادة الحالة الجنائية للمتقدمين الذين لم يستخرجوها، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وتجهيز المقرات الثلاث بكل التجهيزات الخدمية واللوجستية التي يحتاجها المرشحون.

وأشاد القبيسي بما قامت به اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لهذا العام من جهود لتكثيف حملاتها التوعوية والإرشادية لأعضاء الهيئة الانتخابية من الراغبين بالترشح من خلال الدورات والورش التدريبية مرورا بتكثيف نشر التعليمات التنفيذية وواجبات المرشح وكيفية التسجيل والشروط الواجبة لعملية التسجيل في مختلف وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد أن هذه الجهود ساعدت في إتمام ما يزيد عن 98% من المرشحين لإجراءات تسجيلهم في اليوم الأول بكل دقة وسهولة مصطحبين معهم كل الوثائق المطلوبة، لافتا إلى أن أكثر من 80% من المرشحين جهزوا أوراقهم الانتخابية بشكل مسبق.

ودعا القبيسي المواطنين الراغبين في الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية المبادرة للحضور والتسجيل خلال الأيام المقبلة.

بدوره قال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 إن عملية تسجيل المرشحين في يومها الأول شهدت إقبالا كبيرا.

وأضاف أنه توافد 26 مواطنا ومواطنة من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح على مراكز التسجيل من بينهم 6 نساء وأكملوا إجراءات التسجيل في وقت قياسي وسهولة ويسر.

وأشاد الكعبي بدور اللجنة الوطنية للانتخابات في تعزيز الوعي لدى أعضاء الهيئات الانتخابية عبر كل الوسائل.

من جانبه، قال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 إن اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية شهد إقبالا كبيرا.

وأشار إلى أن عملية تسجيل المرشحين لم تواجه أي صعوبات أو مشكلات نظرا للجاهزية العالية من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.

ودعا الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن يتوجهوا إلى مركز تسجيل المرشحين واستيفاء المتطلبات اللازمة خلال الأيام المقرر لعملية التسجيل والممتدة إلى 22 أغسطس/آب الجاري.

ومن جانب آخر عبر عدد من المرشحين عقب تقديم طلبات الترشح الخاصة بهم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن سعادتهم بهذا العرس الانتخابي الوطني الذي تشهده البلاد.

وأكد أن التنظيم المتميز والاحترافية في تسجيل المرشحين يسهم في إنهاء عملية التسجيل في وقت قياسي الذي أعطى عملية تسجيل المرشحين زخما كبيرا يتسم بالدقة والسرعة.

كما عبرت عدد من المرشحات عن فخرهن بخوض غمار المنافسة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وأعربن عن شكرهن وتقديرهن للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات لما يوليه من دعم واهتمام بالمرأة الإماراتية.

وأشارت المرشحات إلى أن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% يسهم في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ويمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية السياسية.