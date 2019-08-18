مجزرة الزفاف بأفغانستان.. إدانات عربية ودولية واسعة

أدانت عدة دولة عربية وأجنبية الهجوم الذي نفذه انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي، واستهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول، مساء السبت، وأسفر عن مقتل وإصابة 245 شخصا.

وأدانت الإمارات وبأشد العبارات، الهجوم الانتحاري، مؤكدة مجددًا دعمها الحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعا مدنيا وتبناه تنظيم داعش الإرهابي يعتبر تذكيرا جديا بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد.

وشددت على أن مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلما للشعب الأفغاني.

وقالت الوزارة الإماراتية إن هذا الهجوم وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء يؤكد أهمية الجهود متعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان.

وأعربت عن تعازي دولة الإمارات لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت السعودية التفجير الإرهابي، وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان، موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقدمت الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

من جانبها، أكدت الوزارة البحرينية، في بيان، تضامن المنامة مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب، مشددة على موقفها الثابت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وجددت البحرين تنويهها بموقفها الداعي لتضافر الجهود الهادفة للقضاء على ظاهرة الإرهاب الخطيرة.

وأعربت عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

كما أدانت الخارجية المصرية التفجير الإرهابي، وأكدت وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

وأعربت، بيان في لها، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.

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وبدورها، أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، تضامن بلاده مع أفغانستان في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى، الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار أفغانستان، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد في بيان صحفي، موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.





وأدانت أيضا باكستان الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين خلال حفل زواج في العاصمة الأفغانية كابل الليلة الماضية، وأدى إلى مقتل عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، أن باكستان حكومة وشعبا تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابل، وتعبر عن خالص التعازي لعائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت الحكومة البريطانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية، وأعربت الحكومة، في بيان رسمي اليوم، عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة إدانتها للهجوم الذي استهدف حفل الزفاف.





من جانبه، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات "التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف غرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل ٦٣ على الأقل وإصابة أكثر من ١٨٣ شخصا بينهم أطفال ونساء".

وأكد البيان أن "استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية"، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والحد من استباحة دماء الآمنين.

وتقدم الأزهر الشريف "بخالص العزاء والمواساة للشعب الأفغاني، وأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".





وشهدت أفغانستان يوما داميا إثر تفجيرات إرهابية أسفرت عن مقتل نحو 73 مدنيا، وإصابة ما يزيد على 182 شخصا.

ولم تتورع يد الإرهاب عن أن تتطاول على حفل زفاف؛ ما جعل بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال والنساء، فيما قتل 10 مدنيين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مركبة بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.

واليوم، دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، إلى عقد اجتماع طارئ مع قوات الأمن لتفادي الأخطاء الأمنية بعد تفجير حفل الزفاف بالعاصمة كابول.

وأكد غني أن حركة طالبان لا يمكن أن تنكر مسؤوليتها عن توفير ملاذ للإرهابيين.