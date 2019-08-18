الجيش الليبي: داعش يتواجد مع مليشيا السراج في مرزق

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الأحد، إن تنظيم داعش الإرهابي يتواجد مع مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في مدينة مرزق جنوبي ليبيا.



وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي ببنغازي، أن مرزق تشهد اشتباكات طاحنة من مجموعات مرتزقة تشاديين وعناصر تنظيم داعش ضد أهالي المدينة، ودلل المسماري على ذلك بقيام أحد المرتزقة بتفجير نفسه عند القبض عليه وهو سلوك داعش والقاعدة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن القوات المسلحة العربية الليبية، قادرة على رد أي تهديد لأي مواطن ليبي، موضحا "أن الموقف الميداني والعمليات التعبوية ممتازة جدا وأن القوات تقاتل على خط نار طويل وتؤمنه من العزيزية والهيرة وغريان".



ولفت المسماري إلى أن "القوات المسلحة الليبية تخوض معركة تاريخية للقضاء على الإرهاب في طرابلس والمنطقة الغربية، وأن الجيش الليبي يستفيد من جهل المليشيات بالعلوم العسكرية والتعبوية في تحقيق انتصارات متتالية في معارك طرابلس"، مشيرا إلى أن "أهم قادة المليشيات هربوا فيما يحاول بعضهم تجهيز نفسه للهروب".



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وفيما يخص الضربات الجوية قال المتحدث باسم الجيش الليبي إن "سلاح الجو نفذ ضربات على مطار زوارة بعد اكتشاف تحويله من مطار مدني إلى عسكري وتحويله إلى منصة للطيارات المسيرة وتمركز للمليشيات، وتم استهدافه بناء على معلومات دقيقة جدا".





وكشف عن أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية على مصراتة بعد تحديد ورصد الأهداف بدقة، ونقلها إلى بنك المعلومات للقيادة وغرفة العمليات التي تحدد كيفية وتوقيت التعامل معها، وأعلن أن مهبط الكلية الجوية بمصراتة الذي تحول إلى مطار مدني وهو محمي بموجب القوانين دولية وهو محمي من الضربات الجوية، ولكن استهداف الجيش الليبي له بعد أن أصبح يمثل خطرا مباشرا على القوات المسلحة الليبية.



وأوضح المسماري أن ضربة السلاح الجوي بالأمس شاركت فيها أنواع مختلفة من الطائرات، انطلقت من قواعد جوية مختلفة، واتخذ القرار من القائد العام مباشرة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي: "نراقب الأراضي الليبية منذ 2014، وفي خلال الشهرين الماضيين زدنا من الاستطلاع البصري والجوي، ورصدنا بناء لمنشآت جديدة في المطار ذات صفة عسكرية دشم وهناجر للطائرات وخبراء أتراك".



وتابع: "أصبحت الكلية الجوية مصراتة تمثل خطرا على كل المدن الليبية، لو انتظرنا لأصبحت مصراتة دولة تركية داخل ليبيا من خلال تحويل المطار والميناء إلى تركيين".

