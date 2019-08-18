مليشيا الحوثي تخسر مواقع جديدة في معاقلها بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت قوات الجيش اليمني، الأحد، وبإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية تقدما جديدا في معاقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن أركان حرب اللواء الخامس العميد محمد الباهلي أن قوات الجيش الوطني سيطرت على عدد من المواقع المهمة والاستراتيجية في قرى "قماحل والقحلة وزماحل وآل معيض والجيل الأسود" بمديرية باقم.
وأسفرت العمليات عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر مليشيا الانقلاب فيما لاذ البقية بالفرار.
ويوصل الجيش الوطني عملياته في محافظة صعدة لتطهيرها من مليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وكانت قوات الجيش اليمني قد حررت، أمس السبت، قرية " خشبان" وعددا من المواقع الاستراتيجية في مديرية باقم بصعدة.
وبدعم التحالف العربي، تمكنت قوات الجيش اليمني من فتح 6 جبهات عسكرية داخل معاقل الانقلابيين بصعدة، وذلك ضمن عملية "قطع رأس الأفعى".
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