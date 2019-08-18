الان تتابع الجيش الليبي يشن غارات على مواقع في وادي الربيع جنوب طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:42 م, 18 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 شن الجيش الليبي غارات على مواقع في وادي الربيع جنوب طرابلس، وفقا لمصادر لقناة العربية. وسنوافيكم بالتفاصيل..

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