برلماني بحريني لـ"اليمن العربي": على إيران أن تغير سياستها تجاه العرب

الأحد 18 أغسطس 2019

قال ممدوح عباس الصالح، عضو البرلمان البحريني المنتخب ، وعضو البرلمان العربي، أن إيران دولة جارة للبحرين ولا نستطيع حملها إلى مكان آخر، ولكن المطلوب من النظام الحاكم في إيران أن يكف أذاه عن دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يغير سياسته تجاه العرب. واكد الصالح لـ"الخليج 365"، أن بعبع إيران لم يعد يخيف الشعب البحريني، ولم نعد نخاف من تمددها في البحرين، مبينًا أن شعب البحرين يقف صفًا واحدُا خلف القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. وأضاف عضو البرلمان البحريني، أن هناك مافيات مثل الفطريات تتغذى على الأزمات ، ومنها دول عالمية وإقليمية تقتات على تجارة الأسلحة والدمار والحروب، مبينًا أنه إذا توقفت الأزمات والحروب ستتوقف مصالح الأسلحة عن الإنتاج مما سيهدد إقتصاد الدول الكبرى.

