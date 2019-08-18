شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تستدعي سفير إسرائيل وتطالب بوقف الممارسات الاستفزازية في الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمّان)

استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم (الأحد) السفير الإسرائيلي لدى الأردن لتأكيد إدانة الأردن ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في المسجد، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن أمين عام الوزارة أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

وأكد في بيان صحفي أنه تم إعلام السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة الأردن الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.

وشدد على رفض بلاده إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة في مختلف الظروف والأحوال، مؤكداً ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.