السيسي يكرم علماء مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
كرم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس عددا من كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية.
وقال السيسي في كلمة خلال احتفالية عيد العلم أمس بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة إن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا زال من أهم أولويات الدولة.
وأضاف «لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل، ومن ثم فإن الدولة حاليا تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر».
وأشار السيسي إلى تطوير منظومة التعليم العالي وفقا لمتطلبات التكنولوجيا البازغة، ودمج تخصصات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية.
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