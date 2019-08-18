السعودية ترفه عن 420 يتيما في محافظات اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية لـ420 يتيما من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى، ضمن مشروع «لست وحدك» لرعاية أسر الأيتام في اليمن، في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

في إطار متصل، واصل المركز تنفيذ عدة أنشطة ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوعين الماضيين.

وشملت الأنشطة اختيار وشراء المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية والشخصية، وتسليم كسوة العيد، ونقل عدة مرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات لبعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، والاستجابة لإزالة مخلفات حريق اندلع في أحد المنازل بالبلدة وترميمه، وتأمين المحروقات، وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المشمولة بالكفالة.