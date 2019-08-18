القبض على هارب من سجن بغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بغداد

ألقت قوات الأمن العراقية أمس القبض على أحد الهاربين من سجن أحد مراكز الشرطة في بغداد مطلع الشهر الحالي.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي بأن قوات الأمن ألقت فجرا القبض على المتهم الهارب من سجن مركز شرطة القناة بشرق بغداد، المدعو علي صبري، وذلك أثناء وجوده في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، موضحة أن عملية القبض على الشخص المذكور تمت بجهود استخبارية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في العاشر من الشهر الحالي عن إلقاء القبض على 12 من الهاربين من السجن المذكور وعددهم 15، غالبيتهم موقوفون على ذمة قضايا جرائم مخدرات، باستثناء ثلاثة إرهابين يجري البحث عنهم.