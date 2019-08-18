عبدالملك: لن نسمح لأي ميليشيات بافتعال أزمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك، أنه لن يُسمح لأي ميليشيات بافتعال أحداث في البلاد، وذلك تعليقا على أحداث عدن الأخيرة.

وبحث عبدالملك في الرياض، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الأوضاع على الساحة اليمنية «بما في ذلك الأحداث المؤسفة وغير المقبولة في العاصمة الموقتة عدن، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعياتها»، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن «موقف الحكومة اليمنية والتحالف ثابت في مسألة أن المعركة الوجودية والمصيرية هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعدم السماح لأي ميليشيات متمردة بافتعال أحداث أيا كانت لحرف بوصلة هذا الهدف».