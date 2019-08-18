الحكومة اليمنية: علاقة الانقلابيين وإيران تحولت من السر للعلن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أن التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن الميليشيات الحوثية الإرهابية، ليس مفاجئا، مشيرة إلى أنه ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن قرار الحكومة الانقلابية الحوثية تعيين سفير لهم لدى إيران ليس مفاجئا وينقل العلاقة بين الطرفين إلى العلن، وأن «الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية»، واعتبر «توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه لكسرها».

وأكد «حق الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية»، وطالب «المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار».

وأعلنت ميليشيات الحوثي تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا لها لدى إيران، كأول جهة تعترف بهم منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014.

ميدانيا شنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، هجوما عسكريا واسعا على الحوثيين في منطقتي الحصامه والظاهر بمحافظة صعدة، واستعادت قريتي قمبورة والمبرك بالكامل، وحررت جبلي طيبان وأم نعيرة، القريبين من معقل زعيم الميليشيات الحوثية في صعدة، ونفذ الهجوم ليلا عبر 6 محاور، بمشاركة قوات راجلة وغطاء جوي من طيران التحالف.

مشاهدات يمنية

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انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الأخرى جراء انقلاب الحراك الانتقالي على الشرعية بعدن.

وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب: إدارة المعركة ضد الميليشيات الحوثية بنظام الدولة واسمها وليس بنظام القبيلة والمنطقة.

مصرع القيادي الحوثي البارز وقائد اللواء الأول دفاع جوي، عنتر أبونشطان، مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية اليمنية قبالة نجران.

سفير الحوثيين.. من هو؟

ـ يعمل إبراهيم الديلمي محاميا.

ـ مقرب من الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام.

ـ يعمل مديرا عاما لقناة »المسيرة« الحوثية التي تبث من الضاحية الجنوبية في لبنان.

ـ عين سفيرا بعد يومين من لقاء وفد الحوثي مع المرشد الإيراني علي خامئني في طهران.