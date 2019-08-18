وزارة النقل اليمنية تلحق بالداخلية والخارجية وتعلق عملها في عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - صنعاء

أعلنت وزارة النقل بالحكومة اليمنية الشرعية أمس تعليق عملها في العاصمة الموقتة عدن جنوب البلاد، بعد إجراء مماثل لوزراتي الخارجية والداخلية، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

Advertisements

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أمس بأنه «بناء على توجيهات وزير النقل صالح الجبواني، نعلن تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة الموقتة عدن ابتداء من أمس، نظرا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتعرض الوزارة للاقتحام من قبل الميليشيات التابعة لهم واستمرار وجود دوريات لهم في الوزارة».

وبين أنه سيجري الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية تعليق عملها في عدن أمس الأول، بعد إجراء مماثل من قبل وزارة الخارجية، بسبب سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مؤسسات ومقرات الدولة في عدن.