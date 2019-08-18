شكرا لقرائتكم بورصة قطر تمنى بأسوأ أداء شهري منذ 11 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت محللة أسواق الأسهم، عبر أبو عمر في مقابلة مع "بلومبرغ" أن مؤشر الأسهم القطرية سجل أداء سيئا هذا الشهر وأنه يتجه إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة.

وقالت أبو عمر إن سوق الأسهم القطري سجل انخفاضا هو الأكبر منذ يونيو 2017، وإنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء لشهر أغسطس منذ 2008، مشيرة إلى أن بعض رؤوس الأموال في قطر قد يتم تداولها في أسواق أخرى في المنطقة.

وأضافت أبو عمر "سوق الأسهم في قطر متجه إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن هنالك أشياء يتم تصحيحها، لكن الصورة قاتمة جدًا".

وتحدث المذيع عن سوء الأداء للأسهم في هذا الشهر وأنه يتجه إلى الأسوأ في الأشهر المقبلة وذلك منذ شهر يونيو 2017 بحسب "بلومبرغ".

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وفي جلسة اليوم الأحد، توقف الاتجاه النزولي للبورصة القطرية الذي استمر على مدى 3 أيام بفضل تعافي سهم صناعات قطر بعد تراجعات حادة بفعل نتائج الشركة في النصف الأول بحسب "رويترز".

وأوقفت الأسهم القطرية موجة خسائر بفضل سهم صناعات قطر ذي الثقل الذي قفز 4.3 بالمئة بعدما مني بخسائرعلى مدار 6 جلسات.

وقال طلال السمهوري رئيس إدارة الأصول في أموال لرويترز: "انخفض (سهم) صناعات قطر كثيرا الأسبوع الماضي مما جعل التقييم مغريا رغم النتائج الضعيفة".

وارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا يوم الجمعة الماضية بدعم من توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، لكن الدولار تخلى عن مكاسبه مقابل اليورو بعدما ذكر تقرير صحفي أن الحكومة الألمانية مستعدة للاستدانة من جديد من أجل التحفيز الاقتصادي.