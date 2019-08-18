تفاصيل خطة توحيد امتحانات كليات الطب بالجامعات

الموجز

في خلال كلمته باحتفالية "عيد العلم" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

قال وزير التعليم العالي، إنه يجري العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، وتهيئة الجامعات لتصبح ذكية مؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي، بدءا من العام 2020.

وأضاف وزير التعليم العالي إلى أنه تم إجراء اختبار معرفي موحد لطلاب عدد من كليات القطاع الصحي، ويتم تجربته حاليا وتعميمه على كافة التخصصات في جميع المجالات، ويجري العمل على ميكنة كافة الإجراءات والاختبارات الجامعية، استعدادا للانتهاء من التشريعات اللازمة لربط الامتحانات المعرفية الموحدة، كشرط مؤهل للحصول على تراخيص مزاولة المهنة في كافة المجالات.

ورد الرئيس قائلا : "أرجو شرح هذه النقطة بصورة أوضح من ذلك لجميع الحضور، وجميع المصريين الذين يستمعون إلينا الآن".