ترند الموجز| الأهلي يقيل لاسارتي ويعلن مدربه المؤقت.. وتحرك عاجل بعد الأخطاء التحكيمية.. وقصة جيهان نصر وزوجها الملياردير السعودي وسر اعتزالها

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، رسميا.. الأهلي يقيل لاسارتي.. ويعلن اسم المدرب المؤقت، وآخرها أمام بيراميدز.. بيان عاجل من الأهلي بعد الأخطاء التحكيمية “الفجة”، وجيهان نصر تريند مصر.. ظهور نادر بعد الاعتزال.. سر ابتعادها عن الفن وقصة مهرها الخرافي.. ومعلومات عن زوجها الملياردير سعود الشربتلي.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

رسميا.. الأهلي يقيل لاسارتي.. ويعلن اسم المدرب المؤقت

أعلن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رسميا، إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز، وإسناد المهمة الفنية لمحمد يوسف، مؤقتا.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، الأحد: "قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة".

جاء ذلك بعدما دعا الخطيب اللجنة لإجتماع مطول ظهر اليوم لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظًا على إستقرار الفريق وإنتظارًا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.

ويأتي قرار إقالة جهاز لاسارتي بعدما نفذ صبر الإدارة الحمراء، بعد الخروج المهين للأهلي أمام صن داونز، في دوري الأبطال، فضلا عن الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر.

وكانت جماهير الأهلي، قد دشنت هاشتاج "#لاسارتي_برا_الاهلي"، على تويتر للمطالبة برحيل المدرب الأوروجواياني من تدريب الفريق الأحمر، بعد خروج فريقهم من الكأس.

وطالبت الجماهير الحمراء، بإقالة لاسارتي، بعد الأداء السيء الذي ظهر عليه الأهلي أمام بيراميدز، وتوديعه الكأس من مرحلة مبكرة، وأكدوا أنه لا وقت للصبر، ولابد من البحث عن مدرب له شخصية قوية مثل البرتغالي مانويل جوزيه.

وودع الأهلي كأس مصر من دور الـ16، بعدما خسر من بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب برج العرب.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، اللاعب إيرك تراوري، في الدقيقة 55، من متابعة لعرضية داخل المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما تلقى أيمن أشرف مدافع الأهلي الكارت الأحمر، في الدقيقة 71.

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آخرها أمام بيراميدز.. بيان عاجل من الأهلي بعد الأخطاء التحكيمية “الفجة”

ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأخطاء التحكيمية “الفجة” التي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس في بطولة الكأس والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، تطرقت اللجنة في إجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، خاصًة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لإتحاد الكرة طوال الفترات الماضية وطالب بضرورة تطبيق تقنية الـV.A.R لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة، وتعهد الاتحاد في ذلك الوقت بتطبيق التقنية المشار إليها في مطلع يناير الماضي وهو ما لم يحدث.

كما أن اللجنة ناقشت أيضًا المخاطر القادمة من جراء الأخطاء التحكيمية والتي سوف تؤثر بالسلب على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء السبت، في دور الـ16 من كأس مصر، والتي أدارها الحكم جهاد جريشة، أخطاء تحكيمية مثيرة للجدل، وأكد خبراء التحكيم أن الأحمر له ضربتين جزاء لم يتم احتسابهما.

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جيهان نصر تريند مصر.. ظهور نادر بعد الاعتزال.. سر ابتعادها عن الفن وقصة مهرها الخرافي.. ومعلومات عن زوجها الملياردير سعود الشربتلي

احتلت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، تريند محرك البحث الشهير جوجل في مصر، عقب ظهورها الأخير بعد غياب دام 21 عاما منذ اعتزالها الفن، إثر زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي.

وظهرت جيهان نصر في عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني بمسرح في أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها، والتقطوا صورا تذكارية مع الفنانة هبة مجدي.

واحتفظت جيهان نصر نجمة التسعينات بجمالها ورشاقتها، فلم تتغير ملامحها كثيرا، مما أبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن جيهات نصر، وفقا لموسوعة ويكيبيديا:

- ولدت جيهان في 11 مايو 1966 (العمر 53 سنة).

- حصلت على بكالوريوس رياض الاطفال.

-بدأت طريقها من خلال الإعلانات ثم انتبه إليها التلفزيون فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات.

-اشتهرت في دورها بمسلسل المال والبنون الجزء الثاني، وفي المسرح لعبت البطولة في «أنا والنظام وهواك» و «المحظوظ وأنا» مع سمير غانم.

-في عام 1998 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، واعتزلت المجال الفني بنفس العام، ومهرها وصل إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن.

من هو سعود شربتلي؟

-هو شاعر غنائي ورجل أعمال سعودي، من عائلة الشربتلي الشهيرة في المملكة.

-حصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة إدارة أعمال، ثم حصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة كامبردج البريطانية.

- يمتلك موهبة الشعر، فكتب أغاني لأشهر المطربين في الوطن العربي، مثل نوال الزغبي، ونجوى كرم وميريام فارس ويارا، ولمع اسمه في مجال التأليف الغنائي.

- تعرف سعود على جيهان نصر، عندما شاهدها خلال عرض مسرحية "المحظوظ وأنا" بطولة سمير غانم في بيروت عام 1977، وتقدم لخطبتها.

-اشترط رجل الأعمال السعودي على الفنانة أن تترك الفن وترتدي الحجاب وتتفرغ لإدارة شؤون المنزل، وبالفعل اعتزلت عام 1998، وهي في قمة مجدها.

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