أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ​إسماعيل هنية​ أن "الحركة مستعدة لخوض غمار مفاوضات غير مباشرة مع ​إسرائيل​، للوصول إلى صفقة تبادل أسرى بين الجانبين"، مشيراً إلى "إنني أقول للأسرى سيأتي اليوم الذي نحرركم فيه، لن نتخلى عنكم وما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد لا يمكن أن يفلت من أيدينا ولو اجتمعت علينا كل قوى الأرض، إلا اذا استجابوا لمطالبنا ومطالب شعبنا الفلسطيني".

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كانت هذه تفاصيل خبر هنية: مستعدون لمفاوضات تبادل أسرى غير مباشرة مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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