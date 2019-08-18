مسؤول ايراني: نستطيع نيل حقوقنا بالتصدي للغطرسة

لفت رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ​ايران​ ​كمال خرازي​ إلى أنه "بالامكان نيل حقوق البلاد بفضل التصدي لغطرسة الآخرين"، مشيراً إلى "الافراج عن ناقلة ​النفط​ الايرانية في مضيق ​جبل طارق​"، مؤكداً أن "الحق يؤخذ ولا يهدى وإننا شعب مقاوم على الدوام سعى لاستيفاء حقوقه ودفع اثمانا باهضة ومن هنا يستطيع نيل حقوقه عبر ​المقاومة​ في مواجهة الغطرسة".

ونوه الى إنه "ما حدث خلال الاشهر الاخيرة في سياق استراتيجية المقاومة والتوازن كان في سياق يرتكز على نيل الحقوق عبر مواجهة غطرسة الآخرين"، لافتاً إلى أن "الشعب الايراني اليوم استطاع مواجهة غطرسة ​اميركا​ وحلفائها عبر المقاومة ودلل على اقتداره واتسم بالشموخ وينبغي مواصلة هذا النهج بالعقلانية والحكمة لغاية انقضاء هذه المرحلة التي فرض فيها الاجانب ضغوطاً كبيرة على الشعب".

وأشار إلى أن "ما يتم اعداده حاليا ليس وثيقة بل استراتيجية يتم صياغتها في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وستبلغ الى الاجهزة المعنية في حال موافقة قائد الثورة عليها كما تم ارسال ​تقارير​ الى سماحته حول استراتيجية المقاومة والتي سيتم الافادة منها".