نتانياهو هدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"شن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه "بغض النظر عن الانتخابات التي ستعقد في أيلول المقبل سنشرع في حملة عسكرية واسعة إذا لزم الأمر".
ولفت إلى "إنني سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي".
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