لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​حكومة​ الى العمل، مضى عليها خمسة أسابيع من دون عمل وبعد ​مصالحة الجبل​ برعاية رئاسية لم يعد من عذر لها الا تكون في حال انعقاد دائم لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات المتراكمة، وبالأخص الأزمتين الاقتصادية والبيئية".

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كانت هذه تفاصيل خبر خواجة: لم يعد من عذر للحكومة الا تكون في حال انعقاد دائم لمواجهة التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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