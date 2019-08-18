عبد الهادي: حريصون على بناء أفضل العلاقات بين المخيمات وجوارها

لبّى ممثل ​حركة حماس​ في ​لبنان​ الدكتور ​أحمد عبد الهادي​، اللقاء الأخوي الذي دعا إليه عضو ​بلدية المية ومية​ أسعد سيقلي، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تمتين العلاقات الأخوية بين ​المخيمات الفلسطينية​ وجوارها.

وقد شارك في اللقاء أعضاء ​البلدية​ الدكتور إلياس فرنسيس والأستاذ سهيل وكيم، والأستاذ وسيم وكيم، والمختار وهيب فرنسيس والمختار جورج وكيم، والأستاذ جورج وني، ونائب أمين عام ​حركة أنصار الله​ الحاج ​ماهر عويد​، ومدير ​الأونروا​ في منطقة صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب، ومدير قسم الصحة في الأونروا في منطقة ​الجنوب​ الدكتور وائل ميعاري، ومدير الاونروا في مخيم الميه ومية ​حسن أيوب​، والحاج ابو محمد سمسم، وعضو اللجنة الشعبية في منطقة صيدا عدنان الرفاعي، والمسؤول السياسي لحركة حماس في ​مخيم المية ومية​ الأستاذ رفيق عبد الله، والأستاذ مصباح غالي أحد وجهاء مخيم المية ومية.

واستعرض المجتمعون الأوضاع الأمنية في مخيمات لبنان، لا سيما الوضع في مخيم المية ومية، حيث أكدوا أن ما حصل سابقاً لن يتكرر، ولن يكون المخيم إلا عامل أمن واستقرار للجوار.

وشكر عبد الهادي الأستاذ أسعد سيقلي على هذه الدعوة، مؤكداً حرص حركة حماس على بناء أفضل العلاقات بين الجانبين، مستعرضاً لمخاطر إجراءات ​وزارة العمل​ اللبنانية بحق ​العمال​ الفلسطينيين، حيث جدد رفضه لهذه الإجراءات مطالباً بضرورة التراجع عنها لأنها تمس حياة اللاجئين وتضرب الصفة السياسية الخاصة ب​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان.