علوش: ذهاب الحريري الى الولايات المتحدة هو بإطار التسوية لتأمين الاستقرار للبنان

أكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش أن "تصريح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود على احد مواقع التواصل الإجتماعي هو نعيب وهذا الكلام خارج عن المنطق السياسي"، مشيراً الى انه " اذا كان يقصد أسود رئيس الحكومة سعد الحريري فهو رئيس حكومة لبنان الذي جاء نتيجة عملية ائتلافية سياسية وتيار أسود موجود فيها".
وفي حديث تلفزيوني له، أشار علوش الى أنه "اذا كان التيار الوطني الحر لديه اشكال بالكلام او بتعهدات الحريري بالولايات المتحدة فما عليه الا ان يقوموا باللازم بمجلس النواب أو بالحكومة"، معتبراً ان "كلام أسود تافه".
وشدد على ان "التسوية أحد أهم بنودها هو تأمين الإستقرار للبنان"، مشيراً الى أن "ذهاب الحريري الى الولايات المتحدة الاميركية جاء ضمن التسوية الرئاسية لتأمين الإستقرار للبنان".
واعتبر علوش ان "رئيس الجمهورية لديه تكتل داخل مجلس النواب يمكنه عبره ان يقيل الحكومة".
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