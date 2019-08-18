علوش: ذهاب الحريري الى الولايات المتحدة هو بإطار التسوية لتأمين الاستقرار للبنان

أكد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​ أن "تصريح عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد أسود​ على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ هو نعيب وهذا الكلام خارج عن المنطق السياسي"، مشيراً الى انه " اذا كان يقصد أسود رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ فهو رئيس حكومة لبنان الذي جاء نتيجة عملية ائتلافية سياسية وتيار أسود موجود فيها".

وفي حديث تلفزيوني له، أشار علوش الى أنه "اذا كان ​التيار الوطني الحر​ لديه اشكال بالكلام او بتعهدات الحريري ب​الولايات المتحدة​ فما عليه الا ان يقوموا باللازم ب​مجلس النواب​ أو بالحكومة"، معتبراً ان "كلام أسود تافه".

وشدد على ان "التسوية أحد أهم بنودها هو تأمين الإستقرار للبنان"، مشيراً الى أن "ذهاب الحريري الى ​الولايات المتحدة الاميركية​ جاء ضمن ​التسوية الرئاسية​ لتأمين الإستقرار للبنان".

واعتبر علوش ان "​رئيس الجمهورية​ لديه تكتل داخل مجلس النواب يمكنه عبره ان يقيل الحكومة".