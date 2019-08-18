أسود: وضح الحريري أشبه بالوضع الذي أدى الى اقالته منذ سنوات

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود "أنني في تصريح على احد مواقع التواصل الإجتماعي كنت أشبه وضع رئيس الحكومة سعد الحريري الى الوضع الذي أدى الى إقالته منذ سنوات"، مشيراً الى "أننا في اكثر مرحلة حساسية والصراع الدولي والإقليمي يؤثر على لبنان".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أسود أنه "لا يجب ان نضع انفسنا في خانة لا تفيد المصلحة الوطنية"، داعياً الى "عدم تغليب مصلحة دولة على دولة أخرى على الساحة السياسية اللبنانية".
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