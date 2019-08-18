النشرة: توقيف موظفة بقصر عدل زحلة على خلفية تسجيل إشعارات اخلاء سبيل مزورة لمحامي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بان "​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​البقاع​ أوقفت الموظفة في قصر عدل زحلة ن. د على خلفية تسجيل إشعارات اخلاء سبيل مزورة للمحامي ا.م.".

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