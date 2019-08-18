خريس: مؤسسة جبل عامل شكلت منطلقا لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ثقافة المقاومة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ أن "العقيدة التي أسس عليها الإمام القائد السيد ​موسى الصدر​ حركة "أمل"، أنتجت ​المقاومة​ وأنتجت التعايش، والخطوط ​العريضة​ للعديد من القضايا التي يعاني منها ​لبنان​ والوطن العربي، وحتى ​العالم الإسلامي​، لان العقيدة الواضحة لا يمكن إلا أن تنتج ما هو لصالح الوطن".

وخلال رعايته اللقاء السنوي ​الصيفي​ السادس لرابطة خريجي مؤسسة جبل عامل المهنية في المخيم الكشفي، لفت خريس إلى "أهمية النشاطات والتوجهات التي تقوم بها الرابطة، مما يعيد الى الأذهان الصورة الحقيقية لأصالة العقيدة الحركية، لأن مؤسسة جبل عامل المهنية في برج الشمالي، أسسها الامام الصدر وأراد منها المنطلق لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ثقافة المقاومة، وتوجيه الأنظار إلى ​الجنوب​ المحروم والمحتل، وهكذا، تحولت هذه المؤسسة إلى قلعة محصنة برجال عقائديين استطاعوا أن يقودوا المراحل الصعبة".